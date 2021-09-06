Рига, , 13:29 — REGNUM Латвия остается одним из важных путей поставки контрабандных сигарет в Евросоюз, каждая пятая сигарета в стране — нелегального происхождения. Об этом сообщила телепередача Da Facto латвийского гостелевидения LTV.

Контрабанда Dpsu.gov.ua

Сообщается, что сигаретная контрабанда существует уже десятки лет — нелегальные сигареты в грузовиках и вагонах поездов находят почти ежедневно. Так, в 2020 году в Латвии нашли 72,7 млн контрабандных сигарет (более 3,6 млн пачек), 55% пытались провезти через границу с Белоруссией. Государство в качестве таможенных налогов не получило 17 млн евро.

То, что большинство нелегальных сигарет имеет белорусские акцизные марки, свидетельствует о тесной связи контрабандистов с властями Белоруссии, утверждает телепередача. «Контрабанда сигарет — это, вероятно, источник доходов режима Лукашенко», — утверждает Da facto.

На двух из трех найденных в Латвии контрабандных пачек сигарет — белорусские акцизные марки: на упаковках указано, что изготовитель — фабрика «Неман». Сообщается, что эксклюзивное право распространять продукцию этой фабрики принадлежит предпринимателю Алексею Олексину, близкому лицу президента Белоруссии Александру Лукашенко.

«Это гродненская табачная фабрика. Мы понимаем, что эти сигареты производят на самом деле в местах, которые контролируются властями Белоруссии», — заявил глава Таможенного управления Латвии Раймонд Зукулс.

Семье бизнесмена Олексина также принадлежит имущество в Могилевском регионе Белоруссии. Этот объект известен как «резиденция президента», где Лукашенко — частый гость.

Евросоюз в июне ввел различные торговые ограничения, в том числе на сырье для сигарет, чтобы осложнить работу белорусских фабрик. Возможно, это тоже подстегнуло Белоруссию к активизации контрабандной реализации своей продукции, считают латвийские журналисты.