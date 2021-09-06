Джакарта, 6 сентября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Демонстрация против проведения гонки «Формулы E» состоялась перед комплексом мэрии Джакарты, сообщает CNN Indonesia.

Протест

Беспорядки начались, когда полиция стала разгонять толпу протестующих. Полиция призвала жителей немедленно разойтись из-за пандемии.

Акция протеста состоялась в столице Индонезии 6 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Индонезии выступили против проведения «Формулы E» перед зданием мэрии в Джакарте 3 сентября.

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