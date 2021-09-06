Москва, , 13:28 — REGNUM Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена осознает, что остановить реализацию «Северного потока — 2» невозможно, заявил 6 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тот же «Северный поток — 2». Администрация Байдена не изменила своей позиции, они по-прежнему против этого проекта, но они понимают, что его остановить невозможно», — сказал министр, выступая в пансионе воспитанниц Министерства обороны РФ.

Лавров добавил, что когда «ты понимаешь, что ты одержим какой-то нереализуемой задачей, то просто здравый смысл должен подсказать, что надо ее оставить и заняться чем-то реалистичным».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода. Однако власти США и Германии пришли к компромиссу по поводу запуска газопровода.

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