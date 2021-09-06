Минск, 6 сентября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. За счет разработки новых нефтяных месторождений Белоруссия может увеличить свои объем нефтедобычи до 3−3,5 млн тонн в год. Об этом 6 сентября заявил белорусский президент Александр Лукашенко, принимая с докладом генерального директора ПО «Белоруснефть» Александра Ляхова, его слова приводит пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Меня очень интересует и волнует проблема Припятского прогиба. Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим. Если вы что-то предложите, я готов в этом непосредственно участвовать, но так, чтобы мы нарастили добычу нефти при нашей с вами жизни хотя бы до 3−3,5 млн тонн», — сказал он.

Также белорусский лидер уточнил, что в этом случае, по его мнению, республика забудет «о всякой зависимости», а в случае строительства в Белоруссии еще одной АЭС — будет обеспечена всем необходимым и в первую очередь — энергией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на предстоящих 9 сентября переговорах с российским коллегой Владимиром Путинымнамерен поднять несколько вопросов в нефтяной сфере.