Симферополь, 6 сентября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Республика Крым получит 19 автомобилей скорой медицинской помощи и 53 школьных автобуса отечественного производства до конца 2021 года. Об этом 6 сентября в телеграм-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Скорая

«Согласно распоряжению Правительства РФ, до конца 2021 года в Республику Крым поступят 19 автомобилей скорой медицинской помощи и 53 школьных автобуса отечественного производства», — написал Аксёнов.

Отметим, всего по поручению президента РФ для регионов за счет средств федерального бюджета в ближайшее время будет направлено почти шесть тысяч автомобилей скорой помощи и школьных автобусов. Распоряжение об их распределении по субъектам 2 сентября подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.