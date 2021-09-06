Таллин, , 13:24 — REGNUM Во дворе таллинской Батарейной тюрьмы открыта выставка «Цепи свободы: наследие Балтийского пути в Гонконге. Об этом сообщилпортал ERR.

На выставке Марина Александрова © ИА REGNUM

Сообщается, что выставка подготовлена Эстонским институтом исторической памяти в сотрудничестве с правозащитниками из Гонконга. Цель выставки заявлена как «выражение солидарности народу Гонконга в его борьбе за свободу и против коммунизма».

При этом выставка проводит параллели между беспорядками в Гонконге и акцией «Балтийская цепь» 1989 года, когда жители трех прибалтийских республик СССР выстроились в цепь, символизирующую стремление к независимости этих республик.

Выставка открыта до 26 сентября нынешнего года.

Ранее она была со скандалом отменена в самый последний момент в Латвии. Руководство Музея оккупации Латвии решило, что сравнение «Балтийской цепи» с беспорядками в Гонконге неуместно. К тому же было заявлено, что цель деятельности музея — не рассказ о событиях XXI века, а демонстрация «трагедии латвийского народа, оказавшегося под пятой Советского Союза».