Цхинвал, 6 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших выходных провели 225 тестов на коронавирус, из которых 25 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 6 сентября сообщила агентству «Рес».

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 5102 носителя SARS-CoV-2, из них 4382 выздоровели, в том числе 45 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 720 носителей коронавируса. Данных о новых смертях среди пациентов с COVID-19 нет.

Как сообщила журналистам главный инфекционист республики Элеонора Джиоева, в «красную зону» за последние сутки поступил один пациент с коронавирусом, выписали за это время пятерых человек.

В пятницу 3 сентября в Южной Осетии сообщили о 40 выявленных случаях заражения коронавирусом за последние сутки в результате проведения 186 тестов. Данных об умерших в «красной зоне» не было.