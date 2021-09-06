Минск, , 13:24 — REGNUM Александр Лукашенко уверен, что «если бы нам сегодня 8−9 млн т нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны нашей планеты». Однако в Белоруссии таких объёмов в недрах нет, и по этому поводу он высказал сожаление 6 сентября, принимая с докладом гендиректора белорусского госпредприятия «Белоруснефть» Александра Ляхова.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«По словам президента, на предстоящих 9 сентября переговорах с президентом России Владимиром Путиным он может поднять ряд вопросов в нефтяной сфере. Глава государства поинтересовался, есть ли у Александра Ляхова какие-то темы на этот счет, которые стоило бы обсудить», — сказано в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.

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Лукашенко похвалил белорусских нефтедобытчиков, сказав: «Хотя вы, конечно, молодцы, что развернулись в Российской Федерации. От ремонта скважин вы пошли в добычу нефти. Расскажите, как там идут дела. Мне это весьма важно перед встречей с президентом России. Возможно, у вас будут какие-то предложения, которые интересны будут для России и Белоруссии. Мы с ним обсудим».

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«Вы начали добывать нефть в Российской Федерации. Если нужна какая-то там поддержка и у вас будут предложения, я готов к этому подключиться», — добавил он.

Напомним, на 9 сентября в Москве запланированы переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко. Они обсудят заблокированные Лукашенко в 2019 году «дорожные карты» интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства. Теперь вместо 31 «дорожной карты» на столе переговорщиков будут 28 «союзных программ».

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