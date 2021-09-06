Таллин, 6 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В торговых центрах и строительных магазинах Таллина небывалый ажиотаж, напоминающий доковидный период. Об этом сообщило в своем репортаже гостелевидение Эстонии на русском языке ETV+.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Причина ажиотажа простая — многие из тех, кто начала получать с сентября нынешнего года назад свои накопления из второй пенсионной ступени, спешат потратить их на обустройство дома или на бытовую технику.

Так, в магазине электронной техники было яблоку негде упасть, сообщает репортер. Продавцы сравнили субботу, 4 сентября, с рождественскими праздниками. Люди выбирают и покупают все — от телевизоров до вафельниц.

Ажиотаж чуть меньшего масштаба царит в строительных магазинах. Многие спешат потратить часть денег на обустройство или строительство жилья.

«Я с государством в азартные игры не играю, раз дает деньги, то надо брать. Вы вообще уверены, что доживете до пенсии? Вот купил сегодня хороший пылесос», — говорит посетитель магазина Андрей.

Эксперты и финансовые аналитики Эстонии ожидали такой всплеск покупательской активности в сентябре. Опросы показывали, что половина тех, кто получит на руки деньги из второй пенсионной ступени, решили направить их на товары потребления.

«Скорее всего впереди нас ждет бум потребления. В краткосрочной перспективе это оживит экономику и станет утешением, учитывая весь этот сложный коронавирусный период, для людей из сферы торговли. Но с другой стороны мы знаем, что возникнут проблемы с предложением товаров», — отметил экономический аналитик LHV Кристо Ааб.

К другим минусам нынешнего всплеска покупательской активности эксперты отнесли и то, что спрос на товары может превысить предложения, а это в свою очередь повлияет на рост цен.

С 3 сентября 2021 года в Эстонии начались выплаты накоплений тем жителям страны, кто решил покинуть вторую пенсионную ступень. В общей сложности, из второй пенсионной ступени будет выведено около 1 миллиарда и 300 миллионов евро.

В Эстонии трехступенчатая пенсионная система. Первая ступень — базовая, гарантированная государством. Вторая ступень обеспечивается средствами накоплений как будущего пенсионера, так и его работодателя. Третья ступень — средства будущей пенсии, собираемые только самим работником.