Санкт-Петербург, 6 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В настоящее время в Петербурге коэффициент распространения коронавирусной инфекции составляет 1,34 единицы, это превышает установленный Роспотребнадзором норматив в 1 единицу и свидетельствует об ухудшении эпидемической ситуации в регионе.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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В Петербурге от COVID-19 и внебольничных пневмоний сейчас лечатся 21 666 человек, из них 3668 человек (около 17%) находятся в 11 городских и трех федеральных стационарах, сообщили 6 сентября в городском оперштабе.

Из тех, кто оказался на больничной койке, в реанимационные отделения попал 361 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 145 пациентов. За последние сутки в коронавирусные стационары доставили 176 человек, выписали из них 63 человека. В городе занят 31% из 5163 коронавирусных коек.

Напомним, в Петербурге за последние сутки выявлено 690 случаев коронавируса, скончались 40 человек из числа заболевших ранее.