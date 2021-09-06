Челябинск, 6 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Челябинскую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона.

Covivac.ru Вакцина «КовиВак»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Так, регион получил 70 200 доз препарата «Спутник V». Также в область привезли 2340 комплектов «КовиВак».

Вакцину распределяют по медицинским учреждениям. Как сообщало РЕ, Челябинская область получает её еженедельно.