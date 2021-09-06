Челябинская область получила «Спутник V» и «Ковивак»
Челябинск, 6 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Челябинскую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона.
Covivac.ru
Вакцина «КовиВак»
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Так, регион получил 70 200 доз препарата «Спутник V». Также в область привезли 2340 комплектов «КовиВак».
Вакцину распределяют по медицинским учреждениям. Как сообщало РЕ, Челябинская область получает её еженедельно.