Воронеж, 6 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Воронеже перед судом по обвинению в хищении более 1,6 млн рублей бюджетных средств предстанет бывшая заведующая детским садом, сообщили 6 сентября в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

50.мвд.рф Мошенничество

Прокуратура Центрального района Воронежа утвердила обвинительное заключение в отношении бывшей заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка — детский сад № 90». Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве, служебном подлоге. Как полагает следствия, обвиняемая в 2016—2019 годах составляла подложные официальные документы о принятии на работу сотрудников и об оплате их труда за работу, которую они фактически не выполняли или выполняли не в полном объеме. Деньги, которые получали фиктивные работники, позже передавались теперь уже бывшей заведующей.

Ущерб, нанесенный муниципальному образованию, оценивается в сумму более 1,6 млн рублей. В настоящее время дело направлено на рассмотрение в Центральный районный суд Воронежа. Прокуратурой направила также гражданский иск о взыскании суммы похищенного.