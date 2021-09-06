Берлин, , 13:17 — REGNUM Левая партия является «внешнеполитическим риском для безопасности» Германии. Об этом в интервью изданию Heilbronner Stimme заявил кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет.

Бундестаг (сс) schmidt-arts

Политик уверен, что» им не место федеральном правительстве, независимо от того, пойдут ли они в итоге на формальные компромиссы».

«Они возвеличивают Путина (президент России Владимир Путин — Прим. ИА REGNUM), они возвеличивают диктатора в Венесуэле», — отметил председатель партии Христианско-демократический союз.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября 2021 года. Согласно поросу, проведённому в середине июня, блок ХДС/ХСС поддерживает 27,5% населения. Рейтинг немецких «зелёных» опустился ниже отметки в 20% впервые с марта. За объединение «Союза-90"/"зелёных» готовы голосовать 19,5% избирателей. Социал-демократическую партию Германии поддерживают 16,5% избирателей, Свободную демократическую партию — 13,5%, «Альтернативу для Германии» — 11%, Левую партию — 6%.

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К сегодняшнему дню предпочтения избирателей Германии изменились. Так, СДПГ пользуется поддержкой 25% избирателей. При этом за блок ХДС/ХСС готовы проголосовать 20% респондентов.