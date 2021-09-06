Кишинёв, 6 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Мэрия Кишинёва, закупит для непривитых от COVID-19 работников школ и детских садов тесты на коронавирус, несмотря на то, что в минздраве Молдавии постановили не выделять на это бюджетные средства. Об этом 6 сентября сообщил на совещании мэр столицы Ион Чебан.

Privesc.Eu Moldova Ион Чебан

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«Мы не можем возложить это финансовое бремя на учителей, потому что мы рискуем поставить под угрозу систему образования и остаться без учителей, поваров, дворников в школах и детских садах», — сказал Чебан.

Он добавил, что в школах Кишинёва уже более 80% персонала прошли вакцинацию от COVID-19. Мэр отметил, что в столице не будут заставлять прививаться, а только информировать о важности вакцинации.

Напомним, ранее министр здравоохранения Молдавии Алла Немеренко объявила, что учителя и другие работники школ, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, будут обязаны за свой счёт сдавать тесты на коронавирус каждые 14 дней. Когда Чебан выступил в поддержку учителей Кишинёва, глава минздрава отметила, что он не может отменять решения министерства.