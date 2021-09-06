Варшава, 6 сентября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Белорусская спортсменка Ольга Сафронова, которая выступает в конном спорте, уехала в Польшу и заявила в интервью Polskie Radio о намерении получить в Польше политическое убежище и гражданство.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Я собираюсь подать заявление на польское гражданство, и хочу представлять Польшу, я хочу продолжить спортивную карьеру и добиться успеха в польской сборной», — заявила спортсменка.

Ранее Сафронова выражала оппозиционные политические взгляды и выступала против власти Александра Лукашенко в Белоруссии.

Адвокат спортсменки Томаш Вилиньский именно с этим фактом связывает то, что её не вызвали в национальную сборную Белоруссии для участия в летней Олимпиаде в Токио.