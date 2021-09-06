Москва, 6 сентября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Сегодня, 6 сентября, цены на нефть с открытия торгов демонстрируют отрицательную динамику, теряя 0,8% и вплотную приближаясь к отметке $72,00 за баррель Brent, которая по совместительству выступает и важным локальным уровнем поддержки, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Verslas.lrytas.lt Добыча нефти в Саудовской Аравии

«Основным триггером снижения нефтяных цен сегодня стали действия крупнейшего в мире экспортера нефти — Саудовской Аравии.

Как стало известно, государственная нефтяная компания Saudi Aramcoв в минувшее воскресенье, 5 сентября, оповестила своих клиентов о том, что понизит октябрьские цены на нефть для азиатского региона на все сорта нефти как минимум на 1,0%.

Это крупное понижение, которое стало неожиданностью для рынка, поэтому открытие торгов произошло сразу на 0,8% ниже в сравнении с ценой закрытия 3 сентября.

Падение могло быть и более сильным, однако сегодня в США отмечается День труда, рынок, поэтому менее ликвиден и более сдержанно реагирует на новости.

С технической точки зрения ситуация выглядит достаточно устойчиво, границы внутридневного торгового диапазона $72,00−72,80 за баррель Brent выглядят достаточно сильными, для того чтобы удержать цены внутри коридора, как минимум до конца сегодняшнего дня», — считает эксперт.

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