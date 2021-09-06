Сланцы, Ленинградская область, 6 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Ленинградской области пьяная женщина тяжело ранила ножом случайного подростка, который пытался уладить конфликт. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Кровь на ноже

Инцидент с ранением ребенка произошел 5 сентября в городе Сланцы. 16-летний молодой человек проходил мимо компании, участники который начали ссориться. Школьник решил узнать причину конфликта, однако одна из скандалистов, 38-летняя сильно подвыпившая женщина, напала на подростка с ножом и несколько раз ударила его.

Мальчик получил колото-резанные тяжелые ранения. Как сообщили в региональном управлении СКР, женщина совершила умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, ей уже предъявлено обвинение в покушении на убийство.

«Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в СКР. — Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления».