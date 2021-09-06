Белград, , 13:49 — REGNUM Появившаяся в сербских СМИ вечером 4 сентября информация о переносе интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия не была ошибочной. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Епископ Никшичско-Будимлянский Иоанникий Saint-Petersburg Theological Academy

По словам сербского лидера, правительство Черногории 4 сентября действительно решило перенести интронизацию митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия с 5 сентября на какую-то другую дату, но потом изменило решение.

«Хорошо, что черногорское правительство изменило решение в течение ночи. Сербские СМИ не ошиблись, интронизация действительно не планировалась. Это рекомендовали черногорская полиция и большинство членов правительства, но потом около часа ночи решение было изменено, потому как патриарх Сербский Порфирий и митрополит настаивали на интронизации. Хорошо, что решение было изменено, и я поздравляю премьера Кривокапича — он показал, что у черногорского государства есть инструменты для реализации задуманного», — рассказал Вучич телеканалу Prva.

Напомним, что 4 сентября патриарх сербский Порфирий прибыл в Подгорицу для участия в интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия 5 сентября в древней черногорской столице Цетине. Вечером 4 сентября ряд сербских СМИ опубликовал информацию о том, что интронизация будет отменена из-за выступлений черногорских националистов. Тем не менее, 5 сентября церемония прошла, как и планировалось, в Цетиньском монастыре.