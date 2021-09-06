Таллин, 6 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно в понедельник, 6 сентября, заявил об отставке. Об этом сообщил порталERR, отметив, что во главе ведомства, координирующего в Эстонии борьбу с коронавирусомCOVID-19, топ-чиновник пробыл менее года.

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Ланно подчеркнул на состоявшемся накануне заседания специальной комиссии парламента по контролю за госбюджетом, что он сам принял решение уйти в отставку, а не по желанию министра здоровья и труда Танеля Кийка.

Ланно оказался под сильным давлением общественности после случившегося летом нынешнего года инцидента на холодильном складе Департамента здоровья, когда из-за повышения температуры было уничтожено большое количество вакцин против коронавируса и медикаментов.

Ланно руководил департаментом с октября 2020 года. До Ланно была уволена также после скандала, связанного с деятельностью департамента, его предшественница Мерике Юрило.