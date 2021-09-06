Симферополь, 6 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Почти полный хорошо сохранившийся череп ископаемой гигантской гиены пахикрокуты, а также клык саблезубой кошки гомотерии нашли в пещере «Таврида» в Крыму учёные Крымского федерального университета (КФУ) и Российской академии наук (РАН). Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба университета.

Khavlina Valeria Раскопки

Уточняется, что до этого палеонтологам удавалось найти в Европе только фрагменты черепов и отдельные зубы этого хищника, при этом в России был найден только один такой череп в Забайкалье и в мире существуют еще два таких черепа из Китая.

«Гиена, которой принадлежал череп, занимает промежуточное эволюционное положение между поздними европейскими гиенами и более ранними азиатскими. Благодаря новым находкам у нас появился шанс, наконец, определить, какое положение древняя гиена из Крыма занимает на эволюционном древе гиен Евразии. Находка почти целого черепа рыси тоже даёт дополнительные возможности для уточнения её систематического положения. А целый клык гомотерия, достигающий почти 10 см, позволяет уточнить список саблезубых хищников Восточной Европы в раннем плейстоцене (1,8 — 0,8 млн лет). Обычно такие хрупкие ископаемые объекты за миллионы лет успевают поломаться, и нам остаются одни обломки, поэтому целый клык — тоже большая удача», — приводит пресс-служба слова старшего научного сотрудника Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Дмитрия Гимранова.

Также указывается, что палеонтологические работы в пещере проводятся в рамках договора о сотрудничестве между Крымским федеральным университетом и Палеонтологическим институтом им. А.А. Борисяка РАН. При этом добавляется, что по результатам исследований на данный момент опубликовано и сдано в печать в издания, которые входят в международную базу данных WoS, порядка 20 научных статей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября стало известно, что в Тюменской области, а раскопках Тарханского острога археологи обнаружили наконечники стрел и пули для ружей XVII века.