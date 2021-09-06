Киев, 6 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Во время встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский передал ему список из 450 человек, попросив помочь в их освобождении. Среди них — боевики запрещенной в ряде стран мира террористической организации «Хизб-ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые открыто декларируют, что видят Крым частью всемирного халифата.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Об этом сегодня, 6 сентября, в эфире телеканала «Наш» заявил бывший начальник крымского главка милиции, экс-депутат Верховной рады Геннадий Москаль.

Москаль заявил, что боролся с членами «Хизб-ут-Тахрир"(организация, деятельность которой запрещена в РФ), ещё работая в «украинском» Крыму, и помогавшие ему представители американских спецслужб крайне удивлены тем, что Зеленский включил в список представителей террористической группировки. Политик уточнил, что по информации его источника, осведомленного с деталями процесса, 20 человек, которых официальный Киев внёс в список, члены организации «Хизб-ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Будучи постоянным представителем президента, замминистра в Крыму я постоянно боролся с этой организацией. Ну как мы можем просить наряду с теми, кто защищал Украину и сидит сегодня в тюрьме за целостность, и те, которые проповедуют? Это политическая партия, которая проповедует, что их конечная цель — создать исламское государство, халифат… Я удивляюсь — у нас в офисе президента Зеленского вообще ничего не понимают? У них — цели ИГИЛа (организация, деятельность которой запрещена в РФ), почти одинаковые. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тоже говорит, что будем бороться. Только джихадом, вооруженным путем за постройку государства халифат. Ну если мы боремся и хотим освободить, кто хочет Крым превратить в какой-то халифат, что я могу сказать сегодня нашему политическому руководству государства?», — недоумевает Москаль.

ИА REGNUM напоминает, что 1 сентября президент Зеленский в Вашингтоне заявил, что передал в Белый дом список из 450 человек, которых Киев считает «политзаключенными». Он заявил, что это «пленные» люди, которые находятся «на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма», а также в России, в частности, в Москве, подчеркнув, что для Киева это «очень чувствительный вопрос».