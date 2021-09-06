Красногорск, 6 сентября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В Подмосковье могут ввести новые меры поддержки фермерских хозяйств. Об этом 6 сентября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сельское хозяйство

Глава Подмосковья отметил, что фермеры часто обращаются к нему с просьбой предоставить им дополнительные земельные наделы для развития своей деятельности. По его мнению, этот запрос следует удовлетворить, поскольку такие меры окажут поддержку развитию агропромышленного комплекса на территории области.

«Прошу наш минсельхоз и наших депутатов подготовить и принять закон, который бы позволял бесплатно или за символическую сумму выдавать от 10 гектаров земли, чтобы фермеры на ней могли работать», — сказал Воробьев.