Москва, 6 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. По итогам августа 2021 года продажи новых машин на российском авторынке сократились на 17% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Об этом 6 сентября говорится в опубликованном пресс-релизе Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

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Всего в прошлом месяце в России было продано 114 130 новых автомобилей. Стоит отметить, что падение продаж в России наблюдается второй месяц подряд.

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель сообщил, что падение продаж автомобилей вызвано негативным влиянием дефицита электронных компонентов на глобальном авторынке.

«Поскольку никаких признаков быстрого решения этой проблемы нет, мы ожидаем нестабильность продаж и дальнейшее сокращение рынка в ближайшие несколько месяцев», — отметил он.

С начала 2021 года по август включительно на авторынке России было продано 1 067 890 новых легковых и легких коммерческих автомобилей — на 21,3% больше, чем за тот же период 2020 года.

Напомним, в июле 2021 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России снизились на 6,5%, до 132 640 экземпляров.

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