Москва, 6 сентября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. С начала 2021 года инвесторы достроили и ввели в эксплуатацию 3,4 млн кв. м жилой недвижимости в Москве. Кроме того, в столице построили 26 спортивных и социальных объектов. Об этом 6 сентября сообщил портал «Индикаторы рынка недвижимости» со ссылкой на слова вице-мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Чиновник отметил, что доля коммерческого строительства недвижимости традиционно велика, с начала 2021 года инвесторами построено 6,8 млн квадратных метров. Кроме того, за минувшие 8 месяцев 2021 года введено в эксплуатацию 8,2 млн кв. м недвижимости различного назначения, в том числе 4,1 млн жилых «квадратов». В свою очередь, это позволило городским властям выполнить ранее намеченные планы по общему вводу недвижимости и перевыполнить по сданному жилью.

Ранее Бочкарев сообщил, что за январь-август 2021 года выдали разрешения на строительство 6,7 млн кв. метров различной недвижимости, в том числе 80 разрешений на взведение жилья площадью 2,8 млн кв. метров

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