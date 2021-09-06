Красноярск, 6 сентября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 26 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 сентября в оперштабе региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппарат ИВЛ

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 5299 ковид-пациентов.

Напомним, в регионе по состоянию на 6 сентября выявлено 106 311 носителей коронавируса (+389 за последние сутки), выздоровели 93 989 человек (+449 за сутки).