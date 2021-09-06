Набережные Челны, Татарстан, 6 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В Татарии задержали 59-летнюю жительницу города Набережные Челны, которая подозревается в нападении на фельдшера.

Нападение

По информации следственногого управления СК РФ по РТ, 4 сентября дочь подозреваемой, проживающей в 50-м комплексе Набережных Челнов, вызвала бригаду скорой помощи с жалобами на переломы ребер. Подозреваемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, стала выгонять прибывших медиков и оскорблять их. Затем женщина нанесла удары 33-летней медработнице. Сотрудники скорой помощи обратились в полицию. Подозреваемая задержана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах избиения.

ИА REGNUM напоминает, 18 июня в одно из лечебных учреждений Челябинска мужчина привёз свою жену. В ходе ссоры он напал на медика.

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