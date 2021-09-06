Ярославль, 6 сентября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Ярославской области ревакцинацию для профилактики COVID-19 прошли 3894 человека. Об этом сообщает правительство региона.

Kraszdrav.ru Вакцинация

Ревакцинация в регионе началась около месяца назад, и, судя по всему, многие ярославцы активно записываются на повторную прививку от коронавируса.

Впрочем, немало жителей области по-прежнему не имеют прививки. Первый этап вакцинации, по данным на 6 сентября, прошли 341 840 человек. Завершили вакцинацию 313 410 человек. Всего в регионе проживает 1,2 млн человек.

Дефицита вакцины от коронавируса в области нет. Всего поступило 495 314 доз, последняя поставка произошла 4 сентября в количестве 10 800 доз «Гам-Ковид-Вак».