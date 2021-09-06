Екатеринбург, 6 сентября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В микрорайоне Химмаш на окраине Екатеринбурга отмечается неприятный запах, а у детей возникает рвота. Об этом пишут СМИ.

Цитата из м/ф «Унесенные призраками». реж Хаяо Миядзаки. 2001. Япония Отвратный запах

Как пишет Е1.ru, в этом месте поблизости находятся очистные сооружения. Родители детей не исключают, что причина может быть именно в них.

Свердловская природоохранная прокуратура уже ведёт проверку. К ней также привлечены областное управление Роспотребнадзора и областное минэкологии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.