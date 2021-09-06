Уфа, 6 сентября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. 17 сентября в школах Башкирии объявлен не учебным днем. Об этом 6 сентября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Наталья Хомутова Избирательный участок в школе № 35 Оренбурга

Он сообщил, что 17 сентября в школах Башкирии будут работать избирательные участки.

«Это связано и с антитерором и с определенными требования к работе участковых комиссий. Поэтому там школьников быть не должно», — пояснил глава республики, сообщив, что школьники должны в этот день заниматься внешкольной работой.

По словам министра образования региона Айбулата Хажина, 17 сентября в республике для всех школьников пройдут мероприятия воспитательного характера.