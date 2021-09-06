Санкт-Петербург, 6 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Ленинградской области из-за холодов, которые пришли с первой неделей сентября, после многочисленных обращений местных жителей, посчитают среднесуточную температуру воздуха двух недель, чтобы решить, когда включить отопление в жилых домах. Об этом 6 сентября сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на своей личной странице в Instagram.

Иван Шилов ИА REGNUM Без отопления

На странице губернатора в социальной сети разразилась жаркая дискуссия между подписчиками. Одни просят губернатора поскорее включить отопление, так как замерзают в своих домах, другие, наоборот, сообщают что в квартирах пока тепло, и включенные батареи сейчас лишние.

«Александр Юрьевич, ночью температура воздуха держится в районе 4−5 градусов. В квартирах холодно, все включают обогреватели. Когда во Всеволожске начнётся отопительный сезон? Котельная у нас так устроена, что периодическое протапливание они сделать не могут, только полностью запустить», — посетовала одна подписчиц под ником lesi4kashabalova.

«У вас холодно, у нас нет <…> Теперь из-за этого срочно включать отопление всем? Начало сентября, елки… И по закону, средняя температура должна держаться 8 градусов несколько дней, а не ориентир на градусы ночью», — поспешила ответить подписчице другая пользовательница сети под ником iuliia6340.

«В Гатчине тоже очень холодно в квартирах. Детки стали уже болеть… Включите, пожалуйста, отопление», — заметила горожанка под ником anna_krashinskaya.

Губернатор Ленобласти поспешил успокоить взволнованных жителей и сообщил, что дал поручение по всем районам области просчитать среднюю температуру за прошлую неделю и, согласно прогнозу, на текущую.

«Если ожидается в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха ниже восьми градусов, будем просить местные администрации подключать котельные», — подытожил Александр Дрозденко.