Ульяновск, 6 сентября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Ульяновской области количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом остаётся примерно на одном уровне, также ежедневно выздоравливают десятки ковид-пациентов. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 6 сентября, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 75 966 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 275.

Напомним, что за последние три недели максимальное суточное количество выявленных случаев заражения коронавирусом составило 292, минимальное — 273.

Победили болезнь в регионе 68 197 ковид-пациентов, из них за последние сутки выздоровели 179 человек. Доля выздоровевших составляет 89,77%.

Отметим, что ранее на аптечный склад Ульяновской государственной аптеки поставлено более 290 тыс. доз от гриппа, свыше 128 тыс. доз иммунобиологических лекарственных препаратов для профилактики туберкулёза, кори, паротита, краснухи, столбняка и коклюша.