Москва, 6 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Мировой кризис, который начался в 2008 году, до сих пор не закончился. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал высказывание главы Сбербанка Германа Грефа, который предупредил о рисках глобального финансового кризиса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Хазин

«Вероятность такого кризиса велика, — сказал Хазин. — Я об этом пишу каждую неделю. В этом смысле ничего не изменилось. Если до Грефа это дошло только сейчас, то за него можно только порадоваться. Кризис, который начался в 2008 году, до сих пор не закончился. Был обвал 2008 года, потом частичный восстановительный рост. Сейчас новый обвал намечается. Потом может быть снова восстановительный рост. Совокупный спад по итогам кризиса по всей мировой экономике будет примерно 35−40%, по развитым странам — больше. В США 55−60%, в Западной Европе и в Китае — около 50%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хазин оценил политику ЦБ РФ по повышению ключевой ставки.