Красногорск, 6 сентября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Тренироваться на школьных стадионах в Подмосковье смогут не только учащиеся, а все желающие. Соответствующее поручение 6 сентября дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба направления «Минеральная изоляция» компании «Технониколь» Стадион

«Все, что мы благоустраиваем, должно быть доступно, должно работать», — сказал Воробьев.

При этом он отметил, что вопрос допуска на школьные стадионы всех желающих заниматься там спортом жителей должен быть предварительно согласован с директорами образовательных учреждений.