Нальчик, 6 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии за прошедшие выходные скончались от осложнений, полученных при заражении коронавирусом, еще шесть местных жителей. Общее число случаев летального исхода увеличилось в регионе до 735, сообщили 6 сентября в региональном оперативном штабе.

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За два прошедших дня в Кабардино-Балкарии подтвердились тесты на коронавирус еще у 152 человек. Общее число носителей опасной инфекции за весь период пандемии составило 30 195 человек. Из них выписаны в связи с выздоровлением 28 228 человек, в том числе 167 — за выходные 4 и 5 сентября.

«В настоящее время в госпиталях получают медицинскую помощь 547 пациентов (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях — 76 человек», — говорится в сообщении оперштаба.