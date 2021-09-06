Москва, 6 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В России нет оснований для повышения ключевой ставки Банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июня заявил экономист Михаил Хазин.

World Public Forum Dialogue of Civilizations Михаил Хазин

«Инфляция у нас никак не связана с монетарными обстоятельствами, — сказал Хазин. — Соответственно, никаких оснований для повышения ключевой ставки нет. Но предыдущее повышение ключевой ставки было сделано с целью как раз усиления инфляционных процессов. Чтобы был рост цен перед выборами. Чем ЦБ РФ будет руководствоваться дальше, неясно, так как неизвестно, какие инструкции он получает из МВФ».

По словам экономиста, из-за политики Центрального банка цены в РФ растут, а импортозамещения не происходит.

«Экономический спад продолжается, — сказал Хазин. — Вообще Центробанк очень эффективно работает, но только его целевые показатели определяются не в Москве, а в Вашингтоне».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, будет ли в РФ расти ключевая ставка ЦБ, высказался экономист Михаил Делягин.