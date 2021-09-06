Кострома, 6 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников потребовал повысить зарплаты поваров школьных столовых в Костроме. Об этом сообщает администрация региона.

Http://www.eduportal44.ru Школьная еда

«Разменивать благополучие детей на социальную обеспеченность поварского состава мы не будем. Повар с низкой зарплатой — это повар, который будет плохо относиться к выполнению своих обязанностей, компенсировать это продуктами. Поэтому необходимо переработать подходы полностью в городе Костроме к этой теме».

По сведениям управления образования мэрии за 8-часовой рабочий день кухонные работники получают от 12 792 рублей (МРОТ) до 25 тысяч рублей в месяц. Зарплата зависит от размера фонда оплаты труда каждого конкретного образовательного учреждения. Работа в школьных столовых требует ранних подъёмов и не гарантирует денежного содержания в период летних каникул. Решить вопрос с оплатой труда поваров администрации областного центра поручили в 30-дневный срок.

Как ранее писало ИА REGNUM, проблемы с питанием детей из-за кадровых проблем возникали в лицее No 32 в Костроме. Там из-за увольнений кухонных работников школьникам вместо горячего питания выдали сухпайки. В настоящее время питание ребят налажено.