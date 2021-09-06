Москва, 6 сентября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Космодрому «Восточный» скоро передадут новые жилые дома в ЗАТО Циолковский, об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал 6 сентября в своём телеграм-канале.

Ilya Plekhanov Стройка

Город Циолковский находится рядом с космодромом. Новое жильё для дополнительного персонала «Восточного» будут вводить вместе с развитием космодрома и вводом новых стартовых комплексов, отметил он.

«Скоро молодому городу и космодрому будут переданы новые дома», — написал Рогозин.

Он добавил, что на «Восточном» к 2025 году появится филиал Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. На этот год намечен первый пилотируемый запуск корабля «Орёл».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин заявил, что российская орбитальная служебная станция (РОСС), которая находится в процессе разработки, будет эффективнее существующей МКС.

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