Екатеринбург, 6 сентября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сформировали четыре концепции реконструкции улицы Вайнера. Об этом заявил главный архитектор города Андрей Молоков на брифинге.

Екатеринбург.рф Эскиз «обновлённой» улицы Вайнера

Главная идея предложенных вариантов — избавить «уральский Арбат» от визуального и звукового мусора.

В частности, первая концепция предлагает сделать акцент на новый световой дизайн улицы, вторая — на озеленение «Арбата» и установке малых форм. Жители смогут проголосовать за полюбившийся им вариант на сайте горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге проведут реставрацию памятнику Владимиру Ленину.