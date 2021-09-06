Москва, 6 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В России полезное понижение ключевой ставки Центрального банка РФ должно сопровождаться ограничением финансовых спекуляций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

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«Что касается снижения ключевой ставки, то оно будет полезно в том случае, если будет сопровождаться разблокировкой кредитования реального сектора экономики, — сказал Делягин. — То есть изменения политики резервов, которую проводит ЦБ РФ. Потому что сейчас, если вы кредитуете реальный сектор, то от вас могут в любой момент потребовать создать стопроцентный резерв на весь объем кредитов. Понятно, что это безумие. И второе, надо ограничивать финансовые спекуляции. Тогда снижение процентной ставки не приведет к ослаблению рубля, но будет способствовать удешевлению кредитов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, что от повышения ключевой ставки в РФ могут выиграть финансовые спекулянты.