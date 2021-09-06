Тбилиси, 6 сентября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Мэр Тбилиси Каха Каладзе 6 сентября сдал тест на наркотики и выступил с инициативой проверять подобным образом всех кандидатов в мэры городов. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

Каха Каладзе

«Я чист во всех отношениях. Соответственно, чистые выборы и пропаганда здорового образа жизни будут очень важны для меня, для моих товарищей по команде. Я также призываю всех кандидатов поступить как я, а также предоставить общественности результаты «, — сказал Каладзе.

Градоначальник заявил, что разрешает обнародовать результаты его тестирования на предмет употребления наркотиков.

Напомним, в Грузии на 2 октября назначено проведение выборов в органы самоуправления. За пост мэра Тбилиси, кроме бывшего профессионального футболиста Каладзе, будут бороться экс-премьер-министр страны Георгий Гахария и лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.