Москва, 6 сентября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ будет хорошо только для финансовых спекулянтов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

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«Повышение ключевой ставки — это хорошо для финансовых спекулянтов, которые в РФ сидят на ценных бумагах. Это позволит им немного укрепиться за счет укрепления рубля. В их представлении. Но на деле укрепление рубля — это подавление экономики и провоцирование инфляции. Но для Банка России это слишком сложно. Поэтому весьма вероятно, что процентную ставку они немного повысят», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, почему ЦБ РФ все-таки продолжит политику повышения ключевой ставки.