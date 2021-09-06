Ижевск, 6 сентября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Российские школьники будут учиться в штатном режиме в период трёхдневного голосования в Госдуму РФ. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Kamchatka-krai.izbirkom.ru Выборы

«Выборы три дня, 19 сентября — это воскресенье, в воскресенье школьники у нас не учатся, значит, суббота, тоже большинство школ не учится, поэтому остается вопрос — пятница? А в пятницу у нас будет всероссийская акция «Вместе всей семьей», <…> там тоже дети будут учиться, поэтому у нас сегодня все вопросы решены», — сказал Кравцов.

Он уточнил, что все вопросы уже были решены с ЦИК РФ, чтобы «всё прошло комфортно, в штатном режиме».