Москва, 6 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В России, скорее всего, продолжится политика повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

ИА REGNUM Здание ЦБ Рф

«Я думаю, что ЦБ РФ продолжит политику повышения ключевой ставки, — сказал Делягин. — Потому что ему надо как-то изобразить борьбу с инфляцией. А инфляция довольно болезненная. Они понимают, что инфляция никакого отношения к процентной ставке не имеет. Она определяется произволом монополий, но надо что-то изобразить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что рубль остается привлекательным для carry-trade на фоне ожидаемого повышения ключевой ставки ЦБ РФ.