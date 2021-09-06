Калуга, 6 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 102 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 6 сентября. Днём ранее, 5 сентября, в регионе было зарегистрировано 100 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 45 тыс. 621 человека, 42 тыс. 307 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли три человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 612 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.