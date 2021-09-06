Москва, 6 сентября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Согласны устроиться на работу и получать зарплату «в конверте» готовы 39% жителей России. Не хотят работать за «чёрную» зарплату 37% опрошенных, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM В конверте

Число российских граждан, готовых устроиться на работу в компании с двойной бухгалтерией, составляет 39%, в апреле 2021 года 36%. Затруднились ответить 24% опрошенных.

Чаще на «черную» зарплату соглашаются мужчины, чем женщины — 43% против 36%, молодые работники до 24 лет (35%). Не готовы работать «вчёрную» зарплату люди старше 45 лет (42%) и граждане доходом менее 30 тыс. руб. (41%).

Опрос проведен 18 августа-2 сентября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 407 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, чаще всего платят зарплату «в конвертах» в сфере строительства и торговли (по 16%), разнорабочим (14%), работникам малого бизнеса (9%) и трудящимся в сфере услуг (8%).

Читайте подробнее: Названы отрасли в РФ, где платят неофициальную зарплату