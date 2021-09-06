Гунибский район, Дагестан, 6 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Гоцатлинском водохранилище в Дагестане обнаружено тело утонувшего мужчины. Предположительно оно принадлежит одному из туристов, которых унесло потоком во время схода селя в Гунибском районе, сообщили 5 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сель

«В ходе поисково-спасательных работ в Гоцатлинском водохранилище спасателями было обнаружено тело мужчины, предположительно, жителя города Москвы, пропавшего в Гунибском районе после схода селевого потока в ущелье Карадахская теснина 23 августа», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД подтвердили обнаружение тела и сообщили о назначении экспертизы. Позже родственники погибшего опознали его. Это 35-летний житель Москвы.

Напомним, 22 августа в результате схода селя в Гунибском районе пропали двое туристов. Тело одного из них нашли 25 августа — это 37-летний житель города Санкт-Петербурга.