Санкт-Петербург, 6 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области предупредил жителей и гостей региона о том, что у лосей начался период гона, из-за чего они стали агрессивными и потенциально опасными для людей, особенно для водителей. Об этом 6 сентября Александр Дрозденко сообщил на свой странице в социальной сети.

Www.instagram.com/drozdenko_au/ Лоси в период гона

«У лосей начался период гона. Будьте осторожны на дорогах. В это время животные агрессивны», — предостерёг глава региона.

Он напомнил, что у лосей — самые крупные рога в мире животных. Это парнокопытное млекопитающее — строгий вегетарианец и использует в питании более 70 видов ядовитых растений, включая мухоморы. Растительные яды необходимы животному для борьбы с паразитами. Зимой для сохранения тепла лось дышит в семь раз реже, а летом способен нырнуть на глубину в несколько метров в поисках водных растений.

Добавим, что в регионе ежегодно происходит множество ДТП с участием лосей, во время гона они часто выскакивают на дорогу и довольно часто становится причиной ДТП, некоторые из них заканчиваются трагически и для людей, и для лосей.