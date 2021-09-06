Уфа, , 12:50 — REGNUM Ряд решений, которые будут способствовать повышению эффективности правительства Башкирии, принял глава республики Радий Хабиров. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве региона.

Радий Хабиров Glavarb.ru

Так, Хабиров решил разделить полномочное представительство Башкирии при президенте РФ в Москве.

«Мы разделили полпредство и Аппарат полпредства. Я принял решение о сокращении Аппарата полпредства на 10%», — заявил Радий Хабиров, отметив, что это было сделано для того, чтобы полпредство вело активную работу в сфере привлечения инвестиций, а также занималось вопросами продвижения Башкирии в Москве.

Помимо этого, в Башкирии разделена должность заместителя премьер-министра и руководителя аппарата правительства.

«Мы разделили должность заместителя премьер-министра и руководителя аппарата правительства, как это было у нас ранее долгие годы, потому что это большой объем работы», — заявил глава республики, отметив, что Илшат Тажитдинов сосредоточится на работе по инвестиционным и национальным проектам.

Государственный комитет республики по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности преобразован в Башкирии в министерство по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности.

«Большую работу ведет министерство», — подчеркнул Хабиров.