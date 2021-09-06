Челябинск, 6 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Уроженец Башкирии подозревается в обмане жительницы Челябинской области. Об этом сообщает областной главк МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

За помощью к полицейским обратилась гражданка 1970 года рождения. Она заявила, что перевела некому лицу 80 тыс. рублей за камень «лимезит». Но заказа она не получила, а продавец перестал выходить на связь.

Под подозрение попал мужчина 1993 года рождения. Ему грозит до пяти лет колонии. Сейчас принимаются меры к его задержанию.