Лос-Анджелес, США, , 12:47 — REGNUM Генеральное консульство Индонезии в Лос-Анджелесе сотрудничает с Федеральным бюро расследований (ФБР) в целях предупреждения преступлений на почве ненависти против граждан Индонезии, сообщает Kompas.

Лос-Анджелес salewskia

Преступления на почве ненависти часто случались с людьми азиатского происхождения из-за пандемии.

Партнерство между индонезийским сообществом, ФБР и местными правоохранительными органами играет ключевую роль в предотвращении и рассмотрении дел о преступлениях на почве ненависти.

Консульство хочет повысить бдительность индонезийского сообщества. В рабочей зоне генерального консульства Индонезии в Лос-Анджелесе находится 60 000 граждан Индонезии.